Alfredo Arias: No hay explicación a lo que está pasando desde lo racional

La U no pudo sostener una ventaja y lamentó un empate frente a Everton en los segundos finales de su encuentro.

Universidad de Chile dejó escapar este sábado un triunfo en su visita a Everton, ya que en su ansiedad por proteger una victoria parcial se replegó y terminó sufriendo con un empate 1-1 en los descuentos. Para el entrenador Alfredo Arias, la seguidilla de tropiezos del combinado azul escapa a su entendimiento.

"No hay mucha explicación a lo que está pasando desde lo racional, porque hicimos un partido de acuerdo al momento duro. Y no sé, hoy yo creo que el equipo había hecho un partido de acuerdo a eso, muy luchado, de no dejar la iniciativa al rival hasta que convertimos el gol. Después tuvimos un partido de contras, incluso una en el palo que pudo liquidar el resultado", dijo el DT como primer punto en la conferencia posterior al encuentro en el Sausalito.

El entrenador profundizó en la falta de respuestas que tiene para los resultados que consigue su equipo, y aseguró que "nunca viví una situación así y no creo que la U lo haya vivido, de tener los partidos y no poderlos concretar".

Los azules, sobre los últimos pasajes del encuentro con los "ruleteros", registraron tres claras oportunidades para cerrar el partido: dos mediante contragolpes y otra con un tiro de Pablo Parra que se estrelló en el travesaño. La historia pudo ser distinta al concretarlas, y para Arias eso es "duro de digerir".

Sobre su explicación al gol del empate de Everton, el DT uruguayo apuntó al repliege de la U, justificado en el afán de sus jugadores de querer defender el marcador.

"Nos vamos quedando cada vez más atrás y defendemos sobre nuestro arco, si estuviera dentro de la cancha quizá reacciono como ellos. Cuando más cerca estás de tu arco, más peligro tienes de que te conviertan. Mis jugadores intentaron defender ese gol, jugaron a muerte y perdieron en esa tarea. Después hay que analizar para corregir", dijo.

Cada semana la presión por ganar aumenta en la banda universitaria. Y es que luego de 10 fechas disputadas en el torneo nacional, la U se mantiene en la zona de descenso.

"Lógicamente que a todos nos condiciona esa presión, el no controlar el juego, el no ser más racional para afrontar los últimos minutos del partido teniendo la pelota. Tiene que ver con el estado aníminco, en que aquí no arriesgamos", dijo abatido.

La siguiente oportunidad para que Universidad de Chile pueda luchar por una victoria será el 5 de mayo en su visita a Audax Italiano.