Alfredo Arias: No me siento involucrado en una polémica por la salida de Kudelka

El nuevo técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, fue presentado este jueves en el Centro Deportivo Azul, en donde negó que haya sostenido negociaciones con los estudiantiles mientras Frank Darío Kudelka era el DT.

Al respecto, el entrenador uruguayo dijo: "Esto lo voy a aclarar una vez. No me siento nada involucrado en una polémica o en tela de juicio (por la salida de Kudelka)".

Luego, el ex estratega de Santiago Wanderers relató cómo se dio su llegada a los universitarios. "Hace dos años yo estaba en Emelec y ante la salida de un técnico se me llamó de la U. Yo tenía contrato en Emelc y no acepté ni hablar. Hace menos de un año estuvimos reunidos con el señor Sabino en Guayaquil y con (Ronald) Fuentes, pedí permiso al presidente de Emelec. Quedamos en lo que hoy reiniciamos", contó.

En la misma línea agregó que "lo extraño de todo esto es que cuando la U pierde la clasificación con Melgar (en la Libertadores) muchos de ustedes me llamaron y a todos les contesté lo mismo: no corresponde hablar en este momento, hay un cuerpo técnico trabajando.

"Fue todo muy rápido porque reiniciamos donde habíamos quedado. Yo no tenía que presentar mi manera de trabajar y ellos no me tenían que presentar cómo era el club. Sabían mis aspiraciones. Me preguntaron si podía viajar, fui al aeropuerto a ver si podría agarrar un vuelo y así fue", apuntó.

Sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de los "laicos", Arias indicó que "la U me seduce desde la época en que jugaba acá en Chile. En ese tiempo la U era muy grande y ahora lo es aún más. He llegado ahora a este complejo y solo se puede comparar a algún club en Europa".

"Agradezco tener esta posibilidad de venir a un club con estas comodidades y esta infraestructura, con el pasado que tiene, que yo conozco porque jugué acá en varios equipos, y siempre admiré a la U, que era un equipo al que no nos gustaba enfrentar porque siempre te atacaba y siempre tenía gente en la tribuna que lo alentaba", señaló.

Conversación con Johnny Herrera

Al ser consultado por las palabras de Johnny Herrera, quien criticó a la dirigencia por supuestamente negociar con Arias mientras Kudelka aún era DT, el técnico "charrúa" aseguró que tendrá que conversar con él y con el resto del plantel.

"No voy a opinar de lo que otros opinan, menos de un jugador mío que además es capitán. Voy a buscar su declaración y le voy a preguntar de dónde sacó él que yo negocié antes, porque es como yo dije. No lo voy a decir de nuevo", aseguró.

El nuevo estratega azul agregó que "lógicamente voy a tener una conversación personal con Johnny, que es un referente del equipo, capitán y principal baluarte. La voy a tener tambien con Matías Rodríguez y con Beausejour, que son los tres referentes. Pero quizás voy a tener que hablar más con los jóvenes, que llegaron ilusionados y se encontraron con esta tormenta".