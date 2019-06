Alfredo Arias: Ojalá que el plantel de la U perdure en el tiempo

El entrenador Alfredo Arias respondió este viernes a los rumores de las salidas de los delanteros Gabriel Torres y Angelo Henríquez de Universidad de Chile durante el receso del Campeonato Nacional. El uruguayo entiende que la falta de gol de su línea ofensiva es una de las causas del complejo presente que vive el club, y a pesar de ello, aseguró que desea mantener el plantel que tiene durante el resto de la temporada.

"El mejor refuerzo para mí es el tiempo, el relacionamiento que tiene el cuerpo técnico con los jugadores, ver como se trabaja en diferentes circunstancias y nosotros por suerte hemos tenido este tiempo de dos meses y medio con este plantel y lo que espero es mantener lo más posible el plantel que tengo. Ojalá que el plantel que tengo ahora perdure en el tiempo. Si vienen refuerzos, hay una comisión que se encarga de ello y me informará sobre las posibilidades".

Sobre el rendimiento del panameño y de Henríquez, Arias explicó que "es una realidad que nosotros hemos carecido de la precisión para hacer los goles, es una de las falencias en los partidos que hemos jugado, y los propios jugadores lo saben, los involucrados lo saben. Uno puede fallar, pero no se puede rendir".

El DT además se mostró abierto a la posibilidad de que lleguen refuerzos a la tienda azul enfocados en la delantera, y que el principal requisito para ello es que "sean mejores que quienes están".

"No es reforzarnos por hacerlo, ojalá que quienes vengan lo hagan convencidos de que quieren jugar en la U, con entrega total a la causa y que vengan en la plenitud de sus condiciones para ser mejores que quienes están. De no ocurrir, porque hay un factor económico que influye también, de no ser así el mejor refuerzo será la mantención de la mayor cantidad del plantel que tenemos ahora", aseguró.

"Si llega algún jugador en esa posición (delantera), que sea mejor que ellos, que venga entero y que tenga las posibilidades, bienvenido. Como en otras posiciones, si viene otro jugador más y te lo permite el reglamento, bienvenidos, vendrán a competir y ojalá que vengan mejor que lo que están, porque eso hará crecer al resto", agregó.

Arias también se refirió a lo que necesita el cuadro laico para conseguir mejores resultados en la segunda rueda del torneo nacional: "Si queremos ganar, tenemos que salir a jugar bien. El incendio pasó para otro lado, pero no podemos distraernos porque ganamos un partido", enfatizó.

Universidad de Chile volverá a la acción este sábado, con un duelo en el Estadio Fiscal de Talca ante Rangers, por la ida de la segunda fase de la Copa Chile. El encuentro, pactado a las 15:00 horas, podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.