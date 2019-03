Alfredo Arias: Si alguien se sintió dolido con mis hechos o palabras, ofrezco disculpas

El técnico de Universidad de Chile Alfredo Arias ofreció disculpas este lunes por sus "hechos o palabras" luego de la polémica que protagonizó la semana pasada cuando asumió en el club "laico" y habló sobre "mujeres lloronas" tras la derrota contra U. de Concepción.

El uruguayo contó que el domingo viajó a ver a sus padres y que por ello recordó que le decían "siempre tienes que saludar, reconocer a la gente, agradecer o pedir disculpas (sic)".

"Hasta que crecí tuve la discusión de si no era culpa mía o no tenía la intención de herir, y mi madre me decía cuando peleábamos con mis hermanos: 'es que no depende de ti, depende del otro, de si se sintió herido o si lo lastimaste'", continuó Arias.

"Y aunque no haya sido mi intención, y aunque el contexto que quise darles fue otra cosa, si alguien se sintió dolido con mis hechos o palabras, desde ya -ofrezco- mi más sentida disculpa y espero con esto que termine ese tema, porque no me compete hablar de esos temas y en otro contexto los tendría que tratar", sostuvo el DT.

"Soy entrenador de fútbol y antes jugador de fútbol y tengo la bendición que hago algo que me apasiona y a veces con pasión, creyendo que es solo fútbol, uno da una respuesta a alguien que pregunta".

"En mí siempre tendrán respuestas de fútbol de ahora en más, no quiero herir a más nadie, cada vez que me pregunten algo de fútbol, les diré seguramente preguntandome de fútbol, no lo tomen a mal, a quienes herí o lastimé, en un contexto que no esperaba y totalmente fuera de mi intención y menos representando a una universidad", agregó el entrenador de la U.

"Jamás lo haría, lástima que no les pude contar a mis padres, pero el ejemplo me sirvió y sirvió para fortalecerme y venir con la máxima de las ganas, pelear hasta el final y dar todo, la ilusión que tenía los primeros días que con todas estas cosas hoy viene revitalizada", terminó Arias.

El DT dijo que se cansó de actitudes de "mujeres lloronas" luego de la caída de la U ante U. de Concepción a causa de que reconoció que mintió para tomar el cargo que dejó Frank Kudelka.