Alfredo Arias: Si me va mal no tendré excusas porque estoy en el mejor club y con las mejores condiciones

El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, atendió a la prensa este viernes en el Centro Deportivo Azul y habló sobre el adverso presente que tiene su equipo en el Campeonato Nacional. Dijo confiar en poder repuntar, aunque en caso de no hacerlo, no tendrá excusas ya que a su juicio cuenta con los "mejores ingredientes" y condiciones para sacar adelante su proyecto.

"Tengo muy buenos ingredientes, estoy en el mejor club, con las mejores condiciones, aquí yo me asombro porque no falta nada, y si mañana me va mal no tengo excusas para decir que las cosas están mal en el club. Acá no falta nada, porque antes hay que estar en otros lados, y ver cuando faltan las cosas, en este mismo campeonato seguramente hay equipos con muchas menos cosas, con menos ingredientes pero acá no falta nada", dijo el uruguayo.

"Tenemos la hinchada más seguidora, es el club que más bonos vende, acá el CDA es difícil que se repita en América, 30 jugadores en el plantel principal más los juveniles. Y acá si no funciona la cosa es porque nosotros no pudimos, pero no hay exucsas, tenemos que ser un equipo como siempre fue la U, temible para el rival, que entrega todo ganemos o perdamos, que merezcamos ganar aunque no ganemos. Ese es mi mensaje, que va dirigido a quienes nosotros le debemos que es al hincha", argumentó el timonel.

Por el primer partido en el que estuvo al mando a los zules, y que perdió ante Universidad de Concepción, Arias reconoció que el club quedó muy alejado de la cima de la clasificación (ocho puntos), aunque a su juicio desde ahora todo suma, porque "peor no podemos estar".

"Hoy estamos a ocho puntos del primero y vamos últimos, hay que pensarlo así. No creo que sea malo, peor no podemos estar porque tenemos todo para mejorar. Estamos en el mejor equipo, con los mejores jugadores y la mejor hinchada, recuperando lesionados, y ahora viene el problema para mí, de las caras largas de los no citados, pero es mi responsabilidad y tengo que tomarla con esa actitud. hay que poner la cara y el pecho a lo que sea, tengo todo para mejorar", insistió en su mensaje el uruguayo.

Arias también dejó claro que en su camino hacia el éxito en la U tiene que existir un planteamiento sólido, por lo que "nunca importa ganar como sea"

"Ganar de esa forma no puedes entrenarlo. Es como que un fotografo saque la mejor toma y lo premien, y el tipo no sepa como la hizo, fue casualidad ¿Cómo la repite? A veces se gana como sea, pero uno se va preocupado, me ha pasado. Ojalá que no ganemos como sea, pero que ganemos es bueno", dijo.

Así, Arias se aventuró a decir que ya en el partido con Deportes Antofagasta este domingo se podrá ver la influencia de sus trabajos en la U.

"El proyecto mío es para que el próximo partido se vea mi influencia, presión por si pierdo o gano yo no la siento, si tengo algo es que no tengo miedo a perder ni a perder mi trabajo, así empecé mi trabajo y he tenido bastante suerte", comentó.

Respecto a choque con los "pumas", dijo que intentará transmitirle confianza a sus jugadores, ya que no se puede jugar "mirando la tabla de posiciones" siendo que el torneo de de 30 fechas y actualmente se disputa la sexta

Regreso de Jean Beausejour y los la confianza de los delanteros

Arias también destacó la recuperación de Jean Beausejour y el gran aporte que será una vez que lo pueda incluir en su esquema de juego.

"Beausejour es una alegría tenerlo, porque uno lo ha admirado viéndolo jugar en la selección, en otros equipos y acá mismos, es un gusto poder tenerlo y contar con las condiciones que le puede dar al equipo. Está volviendo de una lesión, ha entrenado todos los días, viene haciendo progresivamente mejor y será un gran aporte", dijo.

Sobre la falta de gol de los cinco delanteros con los que cuenta la U, también asumió que la responsbilidad pasa por el técnico y por los compañeros que puedan habilitarlos para que puedan convertir.

"Como se entrena se juega. El convertir goles no depende solo depende solo del 9, también si es que tiene las chances, puede ser el equipo que no le da las herramientas y el técnico también, es toda una cadena", aseguró.