Alfredo Arias tras nueva caída de la U: De ninguna manera voy a dar un paso al costado

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se mostró abatido tras nueva derrota de su escuadra ante Audax Italiano, aunque descartó renunciar, pese a que su elenco no ha ganado en los seis duelos que ha dirigido. Además, dijo que los "azules" dominaron el compromiso.

En una tardía conferencia de prensa, Arias señaló con molestia que "de ninguna manera voy a dar un paso al costado. Le haría un flaco favor a los jugadores y al club. Muchas veces el fútbol te pone en situaciones que nunca hemos vivido. Pero, como el fútbol me gusta mucho, estoy muy frustrado".

En cuanto al trámite del partido ante los audinos, el estratega dijo que "a los tres minutos cometimos errores que nos condicionan. No sé si cualquier equipo reacciona bien a un error tan tempranero. Fuimos dominadores del partido, pero nos faltó convertir".

"El hincha tiene derecho (a enojarse), todos esperábamos hoy un resultado distinto. Los jugadores hicieron todo lo posible es pos de eso. Bueno, no pudimos. Y cuando digo eso es porque no tuvimos la efectividad de nuestros rivales", añadió el DT.

Finalmente, el adiestrador manifestó que "no hay ninguna duda que soy el peor técnico desde lo numérico. Desde lo futbolístico, creo que merecemos mucho más. No hay partido en el que no fuéramos dominadores, salvo el de Católica, pero confiamos en que la semana que viene podemos dar vuelta esto", cerró.