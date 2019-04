Alfredo Arias: Voy a intentar que el equipo juegue como un campeón

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, aseguró este viernes en conferencia de prensa que no puede prometer títulos, pero sí trabajar para alcanzarlos.

Al respecto, el estratega dijo que "voy a entrenar y trabajar para ser campeón, pero no quiero decir que seré campeón. Voy a intentar que el equipo juegue como un campeón. Si perdí, seguramente me tendré que ir. Está en nosotros tener una idea, mantener una idea y ganar".

A su vez, el DT habló del conflicto con los premios entre ex jugadores del club y Johnny Herrera, afirmando que "creo que las cosas se enfrentan siempre en el propio ámbito y en el momento. A mí cuando fui jugador de fútbol me tocó enfrentarlo, pero ahora soy técnico".

"A mí lo que me compete es entrenar a un equipo y decidir quien juega y quien no juega, horarios de entrenamientos, esas cosas. Cuando fui jugador tenía una opinión sobre eso. Me tocó integrar comisiones de premios incluso, pero ya no soy jugador. No puedo dar opiniones de otros. Solo de lo que yo hago", agregó.

En la misma línea, el uruguayo afirmó que "las palabras de Johnny no me afectan, no afectan mi labor directamente ni a mi conciencia para dormir de noche. Si me compañero de cuerpo técnico saliera a reclamar por un premio que yo no comparto con él, ahí si me molestaría".

Sobre el duelo de este fin de semana ante Unión La Calera, Arias dijo que el elenco "cementero" "juega bien, con un Fútbol que me gusta, pero no cambiaremos nuestra idea, que es ser protagonistas, atacar y generar más ocasiones que el rival".