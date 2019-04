Alfredo Arias: Yo no voy a renunciar, estoy en un trabajo soñado

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, descartó la posibilidad de dar un paso al costado como DT de los azules, incluso aunque se mantenga como colista del Campeonato Nacional.

Al respecto, el estratega de los universitarios dijo que "renunciar no, está descartado de plano. Yo no voy a renunciar, recién estoy empezando un trabajo acá. Es un trabajo duro sí, pero también es un trabajo soñado".

"Estoy agradecido de tener este trabajo porque he soñado con estar acá, así que no voy a renunciar. Yo focalizo mi trabajo hasta fines de diciembre que es cuando termino mi contrato. Mi decisión personal desde que asumí esto es que estoy donde quiero estar y no voy a renunciar", agregó.

A su vez, el estatega volvió a aclarar los rumores sobre su supuesta dimisión tras el encuentro ante Universidad Católica, afirmando que "hay una suerte hoy en día de periodismo y de noticias en las que cualquiera dice una mentira y después no sale a desmentir".

"Quizás el que dio esa información la dio muy seguro, pero me hubiera gustado que saliera después también a decir que se equivocó. No hay respeto por el trabajo de otro. Fue una gran mentira, quienes me conocen saben que no soy de rendirme", apuntó.

Por otro lado, Arias explicó la situación de Jean Beausejour, quien no estuvo en el pasado clásico universitario pero sí participó en el microciclo de Reinaldo Rueda en la Roja al día siguiente.

Sobre esto, el técnico uruguayo indicó que "Jean no llegó en condiciones de poder jugar el partido y él mismo me manifestó que no estaba al cien por ciento. Este partido era para el cien por ciento. Que después se haya dado lo que se dio, es otra cosa".

"El temía jugar un partido de ese nivel de intensidad y lesionarse de nuevo. Fue a la selección porque es su selección e hizo un entrenamiento que le sirvió para completar lo que venía realizando, no era la competencia de un partido oficial en donde se involucran otros esfuerzos mayores", señaló.