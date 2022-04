Alvaro Brun: Ante la UC nos debemos reivindicar de lo ocurrido en el clásico ante Colo Colo

El mediocampista uruguayo de Universidad de Chile, Alvaro Brun, hizo la previa del duelo ante Universidad Católica y aseguró que el deber del plantel azul es reivindicarse tras la fea derrota que sufrió el equipo ante Colo Colo.

"Con Colo Colo dimos una imagen que no corresponde. Y en el clásico ante Católica nos tenemos que reivindicar. Acá hay muchos jugadores de la casa que saben lo que es jugar un clásico. Sabemos que estos partidos hay que ir a cada pelota como si fuera la última, ser inteligentes. Hemos ido encontrando una solidez defensiva que nos ayudará a jugar más sueltos. Sabemos lo que significa un clásico, sé que al pasar raya se fijan en estos partidos. Ganarlo nos dará fortaleza para lo que resta del campeonato, servirá para convencernos, para creer en todo lo que estamos haciendo", dijo el charrúa en entrevista con El Mercurio.

"Tenemos que encarar este clásico sabiendo que no podemos repetir la mala imagen que dejamos ante Colo Colo. No siento que exista esa diferencia (por el 4-1) entre la U y nuestro archirrival", añadió Brun, quien se refirió a su nivel personal desde su arribo a la U.

"Apenas llegué me di cuenta de la magnitud de la U, todos te ubican y te hacen sentir la trascendencia de estar en este club, donde tienes de todo, nadie se puede quejar. Sabía que venía a un fútbol distinto, menos friccionado que el uruguayo y en lo futbolístico siento que voy de menos a más. Cuando no se dan los resultados cuesta un poco más, es un hecho. El 10 de abril cumplo 35 años, me siento bien físicamente y no quiero desperdiciar esta oportunidad, porque sé que muchos miran mi edad, pero sueño seguir varias temporadas en la U y para eso tenemos que estar en los lugares de privilegio, peleando copas internacionales y por qué no, por lo parejo que esta el torneo, obtener el título", comentó.

Respecto a la U, Brun dijo que "ha mejorado el orden, pero estamos muy al debe en el manejo de los partidos, con la pelota. La presión y las ganas de ganar a veces pesan y no se decide bien. La confianza juega en la cabeza cuando no ganas, no tendría que ser así, pero este es un plantel en formación, algunos llegamos iniciado el torneo. No son excusas, porque uno sabe dónde venía, y a mí me gusta esa presión".