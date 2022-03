Alvaro Brun: El equipo mostró una actitud tremenda por eso nos llevamos los tres puntos

El volante Alvaro Brun anotó su primer gol en Universidad de Chile este domingo, durante el 2-0 por la sexta fecha del Campeonato Nacional, y se mostró satisfecho por alcanzar los tres puntos para el equipo que dirige Santiago Escobar.

"Muy contento por la victoria, la necesitábamos por el momento que estábamos pasando, el equipo mostró muchas cosas positivas, sacrificio, un orden al defender, por momentos con la pelota cuando tuvimos esa calma nos damos cuenta que tenemos buenas condiciones, podemos llegar y hacer daño, eso tenemos que hacerlo por más tiempo", puntualízó.

"El equipo mostró una actitud tremenda por eso nos llevamos los tres puntos", agregó, para luego hablar de su conquista.

"En cuanto al gol, ellos no la pueden sacar, me queda picando y la agarré bien por suerte, entró y festejamos con mis compañeros, es algo que me da más confianza y al equipo sumar estos tres puntos nos da más fortaleza para lo que viene, viene el clásico, y ahora sí tenemos que pensar en el clásico", finalizó.