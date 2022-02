Alvaro Brun llegó a Chile para reforzar a la U: Me voy a esforzar para dejar huella en el club

El volante uruguayo Alvaro Brun llegó este miércoles a Santiago para convertirse en el noveno refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2022, proveniente de Montevideo City Torque de su país.

Brun dijo en su arribo a Chile: "Al hincha decirle que me voy a esforzar al máximo y dejar el alma porque quiero dejar huella en este club tan grande. Que se quede muy tranquilo, que voy a aportar mi grano de arena para conseguir los objetivos".

Además, añadió: "No jugué toda mi carrera en Uruguay, jugué en Argentina, en Nicaragua. Para mí esta es la mayor experiencia porque es un club grande. Me viene en un momento de mi carrera en que para muchos la estoy finalizando, pero me tengo mucha fe. Es un desafío importante, no he podido hablar con Santiago Escobar".

Se espera aún la llegada de una décima incorporación para los "azules" antes del cierre del libro de pases de la próxima semana. Se trata de un volante mixto y el nombre apuntado es Luis Felipe Gallegos.