Alvaro Brun: No estar citado me mató anímicamente

El mediocampista uruguayo Alvaro Brun repasó el frustrante paso que tuvo por Universidad de Chile en 2022, aseguró no tener problemas personales con el técnico de los azules Sebastián Miranda y dijo que él no era del gusto del entrenador.

"Arrepentido nunca porque cuando tomé la decisión (de ir a la U) estaba convencido. Después las cosas a veces no se dan como uno piensa. Pensaba jugar más. No lo pude lograr. Va de la mano con lo que le pasó al equipo a lo largo del campeonato, con cuatro entrenadores, no se siguió con el proyecto del gerente deportivo. Creo que a la gente que maneja la U le quedó mucho aprendizaje este año", dijo el charrúa en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Saco de esta experiencia que viví en Chile que uno está mejor con su círculo de confianza cerca porque es tu apoyo, es tu cable a tierra. Los extrañé mucho. La verdad es que cuando llegas al departamento, más con los malos resultados y sin jugar uno se cae emocionalmente. Por ahí pensaba si valía la pena estar viviendo esto lejos de mi hijo y de mi familia", añadió ex ahora ex jugador azul.

Brun contó detalles de cómo vivió el ser prácticamente borrado de las citaciones en el último tramo del Campeonato: "Estaba decaído. Había días que me constaba levantarme para poder entrenar porque sabía que no estaba entre los citados y eso para un jugador es difícil, más para uno que tiene 35 años. No me sentí valorado, pero son cosas que pasan. Por suerte lo pude revertir y yo estaba disponible para jugar y pasaron cosas, como las que conté, y que muchos saben, cuando se lesionaron Nery y Luis".

"En esos momentos había pactado un viaje a Uruguay para el cumpleaños de mi padre y para la inauguración de un emprendimiento que pusimos con mucho esfuerzo con mi pareja Ximena y quería estar presente", narró.

"Pensé que (con las lesiones) se me abría una puerta, pero después me entero de que no estaba citado y me dijeron que viajara tranquilo porque no me iban a tener en consideración. Son cosas que me tocó pasar. Y capaz que la que se quedó con que tenía problemas personales y no fue así. Yo viajé a Uruguay para estar en hechos que son importantes para mí", expresó.

Brun contó que pensó dejar la U "pero nunca se lo dije a nadie".

Para cerrar, Brun explicó su relación con Miranda: "No tengo ningún problema personal y que quede bien claro. Trabaja bien, pero lo que tengo seguro es que no fui de su gusto. Hubo semanas que hacíamos fútbol y no estaba entre los citados. A mí me mató anímicamente", comentó.



"También tengo que ser honesto que cuando me pasó tuve una minidepresión. Llegué tarde y le expliqué lo que me pasaba. Me rompí el lomo para ser titular y me parece que no me merecía esto", cerró.