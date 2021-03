Angelo Henríquez es optimista para la revancha con San Lorenzo: Vamos a estar más preparados

Angelo Henríquez, quien anotó el único tanto de Universidad de Chile en el empate 1-1 contra San Lorenzo, aseguró que el la revancha del próximo miércoles en Buenos Aires su equipo estará mejor, mostrándose optimista de conseguir la clasificación a la tercera ronda de la Copa Libertadores.

"En general mantuvimos un buen orden en el partido, no nos complicaron mucho con jugadas sino que con pelotas detenidas. Este es nuestro primer partido de la temporada, con nuevos jugadores, nos faltaba cierto conocimiento y fue un buen comienzo, una buena forma de conocernos entre todos y ya para el siguiente partido vamos a estar más preparados aún", aseguró el delantero en conferencia de prensa.

Además, se refirió a las bajas de Gonzalo Espinoza, Yonathan Andía y Osvaldo González, quienes a última hora salieron de la convocatoria: "Obviamente que pesan porque son jugadores importantes para el grupo, y supuestamente los perdemos para los dos partidos, pero al menos tenemos jugadores que estuvieron muy bien hoy, que cubrieron esas posiciones y que están para jugar. Va a haber una linda competencia en casi todas las posiciones del plantel. Confiamos plenamente en todos".

Sobre las razones del empate que cedieron este miércoles en Ñuñoa, el ex Manchester United dijo que fueron "detalles, mantener la concentración en las pelotas detenidas, que fue finalmente donde nos hicieron más daño, hubo distracciones, vamos a tener que trabajarlas en la semana y para el siguiente partido estar mucho más atentos".

Finalmente, sobre su buen rendimiento personal, que acarrea desde el final del campeonato pasado, el ariete señaló que "he tenido continuidad, el profe (Rafael Dudamel) ha confiado mucho en mí. También he trabajado desde siempre, en lo físico nunca me he dejado estar. Cuando no estaba jugando seguía motivado esperando mi momento, que en algún momento iba a volver a hacer goles. Estoy feliz con eso, pero no conforme, quiero mantenerme en esta línea y no caer".