Angelo Henríquez: Había que aclarar algunas diferencias entre personas del plantel

El delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez, autor del único tanto en el triunfo sobre Coquimbo Unido, reconoció que existían "diferencias" en el interior del plantel azul y sostuvo que fue fundamental aclararlas para alcanzar un repunte.

"Había que aclarar algunas diferencias que había entre algunas personas en el plantel, comprometernos todos juntos a estar siempre unidos, tener una actitud positiva y remar para el mismo lado", señaló tras el encuentro a TNT Sports Chile.

"Necesitábamos respirar bien y nos motiva para los próximos partidos que quedan", sostuvo sobre la victoria, agregando que es importante que "el grupo se mantenga unido principalmente en estos momentos donde, a veces, se puede sentir que todos están en contra de uno. Es donde más hay que estar unidos, hay que hacer lo msmo en los próximos partidos, ganar".

Con el gol, "me demuestro que ese es el camino, seguir trabajando. Si dejas de hacerlo las cosas no van a salir, no pensar más de la cuenta en otras cosas, simplemente estar tranquilos con el trabajo que uno hace".