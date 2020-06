Angelo Henríquez: Hay que buscar la manera del volver al gol y estar presente en la selección

Angelo Henríquez, delantero de Universidad de Chile, analizó su irregular rendimiento en el cuadro estudiantil y afirmó desconocer las razones de su bajo nivel en las últimas temporadas, aunque sostuvo que su prioridad es seguir intentando mejorar, volver al gol y ganarse un lugar en la selección nacional.

"A lo mejor no se ha dado que tenga otra temporada tan buena, pero obviamente no se ha acabado. Soy muy joven y tengo mucho para dar, hay que seguir intentándolo todos los años. Hay que buscar la manera de volver a eso, al gol y estar presente en la selección, de estar en la órbita de equipos grandes", explicó al CDF.

Respecto a su bajo nivel, Henríquez fue sincero: "No sé, la verdad no lo sé. Solamente cuento toda las experiencias que he tenido como cosas para aprender. Trato de no pensar en lo malo y trato de mejorar en lo que pueda".

Finalmente, además de manifestar sus deseos por volver a jugar tras el receso futbolístico por la pandemia del coronavirus, indicó que se siente identificado con el club, "es donde nací y el que más he representado, pero me queda mucho por ganar con la U para ser un jugador emblemático. "