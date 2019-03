Angelo Henríquez: No sirve de nada el escudo de equipo grande si no lo demuestras

El delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez, se refirió al mal presente que vive su escuadra en el Campeonato Nacional, en el cual se ubican en la penúltima posición, aunque mostró confianza que con el nuevo proceso de Alfredo Arias puedan levantar el nivel.

"Obviamente que somos responsables de lo que está pasando, nosotros nos pusimos en esta situación y debemos salir. Nadie nos va a venir a sacar del mal momento. Tampoco es que querramos estar en esta situación. Todos queremos que a la U le vaya bien. Además, la gente se merece esa alegría" aseguró el atacante en conferencia de prensa.

Sobre el duelo frente a Antofagasta, de este fin de semana, el ariete aseveró que "es un rival que lo ha hecho muy bien en el último tiempo. Tenemos que jugar de la misma manera que lo hicimos con la U de Conce. Tenemos que jugar de igual a igual, no sirve de nada tener el escudo de equipo grande sino lo vas a demostrar".

Junto con esto, agregó que "por suerte tuvimos esta fecha FIFA para trabajar de manera más intensa, conocernos mejor con el profe, conocer el sistema y siento que se ha hecho un buen trabajo. El partido anterior lo hicimos muy bien, no se nos dio el resultado, pero demostranmos que tenemos actitud y ganas".

Sobre la incómoda posición que ocupan en la tabla de posiciones, Henríquez dijo que "van muy pocas fechas, pero queda todo el año para revertir la situación. Es feo estar en el final de la tabla, pero todos los torneos las primera fechas son así, pasan estas cosas. Obviamente hay que empezar a ganar y pensar en ganar todos los partidos".

Sobre su rendimiento personal, el cual ha sido criticado en el último tiempo por su falta de gol, afirmó que "estoy tranquilo, si me empiezo a desesperar va a ser peor para mí y para el club, así que yo trato de mantener la calma y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento".

Refiriéndose a la partida de Francisco Arancibia, el ariete selñaló que "me sorprendió, no sabía, pero son decisiones de él, si no se siente cómodo y cree que tiene una mejor oportunidad en otro lado, hay que apoyarlo. Siempre desearle lo mejor y él es un jugador grande que sabe las decisiones que toma y si es la que tomó, creo que es la decisión correcta".