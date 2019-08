Angelo Henríquez: Quiero ayudar a la U en el mal momento, dentro y fuera de la cancha

El delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez afirmó que el plantel se encuentra "muy unido" con la idea de estirar el buen momento que atraviesan, por la última victoria sobre Antofagasta.

"Esperemos que nos sirva para tomar un poco más de confianza para el siguiente partido", declaró el ariete.

"Se trabaja de manera muy intensa, muy ordenada, hay buena onda, el grupo está bien, está fuerte, unido y hay que seguir concentrados de la misma manera que lo hicimos la semana pasada para ganar el partido", indicó.

Luego, Henríquez contó por qué se mantuvo en el plantel, pese a que durante el receso hubo opciones de su salida al extranjero: "Siempre he estado con la misma mentalidad, no estaba jugando mucho, pero siempre trabajaba para jugar el fin de semana y ahora no será diferente, lo haré igual, tratando de convencer al entrenador para jugar".

"Tengo el contrato acá y me siento bien, el club tiene todos los materiales para trabajar de la mejor manera y solamente hay que pelear el puesto. Tengo ganas de ayudar a la U en el mal momento, dentro y fuera de la cancha", continuó.

"-La idea era- tratar de no tirarse del barco, como se dice, y seguir peleándola para poder ayudar de alguna forma", explicó el ex Manchester United, quien insistió en que "no sentía que era el momento de irme. Me quedo acá trabajando de mejor manera que lo estaba haciendo antes".