Angelo Henríquez: "Tenemos que ser ambiciosos y pelear por clasificar a la Sudamericana"

El delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez se mostró ambicioso y sostuvo que el club debe pelear por un puesto en la próxima Copa Sudamericana, más allá que para salir de la zona de descenso y dijo que con ese objetivo tienen que enfrentar todos los partidos como si fueran un clásico.

"Tenemos que ser ambiciosos y pelear por clasificar a la Sudamericana, mientras esté la oportunidad y el espacio, tenemos que tratar de meternos lo más alto que podamos. Obviamente que también está el tema del descenso y estamos abajo, pero mientras haya espacio para llegar lo más alto que se pueda, vamos a pelear por eso", declaró.

"Debemos tomar todos los partidos como finales, o sea, acordarnos de qué intensidad mantuvimos contra Católica y forzarnos a repetirlo, no queda otra. Si queremos salir de este mal momento y llegar a puestos de Sudamericana, tenemos que enfrentar todos los partidos como si fueran clásicos", indicó el autor del 1-1 ante la UC.

El ariete igualmente recordó su aporte en el duelo con los "cruzados" y contó que está "contento por el gol, por volver a jugar, pero también un poco frenado porque no ganamos. Estamos en un momento difícil y hay que tratar de ganar la mayuor cantidad de puntos posibles, lamentablemente no se pudo, pero al menos lo hicimos de muy buena manera".

"Me he mantenido trabajando de la misma manera, este año no se me habían dado muchas oportunidades, no he tenido continuidad, a lo mejor faltó tiempo para adaptarme al sistema del entrenador anterior. Este fue un partido que siempre se dice que los clásicos se juegan con algo más y creo que todos sacaron eso, todo el equipo sacó esa fuerza interior y logramos hacer un buen partido", destacó.

Luego de destacar la importancia de enfrentar en el próximo choque a Coquimbo Unido, que tiene a Mauricio Pinilla entre sus filas, Henríquez contó si es que espera un llamado de la Roja: "Me tengo que preocupar de hacer bien las cosas acá, en la U, enfocarme acá y si se da, se da. He jugado poco, tengo que agarrar más ritmo de partido para ser un aporte bueno acá y después pensar en la selección si se da más adelante".