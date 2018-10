Angelo Henríquez: Vamos a pelear hasta el final y si hay chance de ser campeones, iremos por todo

El delantero de Universidad de Chile Angelo Henríquez aseguró que el cuadro estudiantil seguirá peleando hasta el final del Campeonato Nacional por la opción de ser campeón y además habló sobre su percepción sobre el escándalo del venezolano Yeferson Soteldo.

"Vamos a pelear hasta el final y si tenemos alguna chance de llegar a salir campeones, iremos por todo", sostuvo este jueves el ariete.

"Tenemos que tratar de ganar los partidos que quedan y ver si nos convienen los resultados de los demás equipos", añadió en la antesala del duelo del domingo ante Everton.

Sobre lo sucedido con el atacante "llanero" dijo que "llegué -de su viaje con la selección chilena- y no tenía idea, a él lo vi normal, no lo vi afectado ni nada, entonces la verdad es que me enteré ahora".

La U jugará el domingo con los viñamarinos en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas (23:00 GMT).