Ángelo Henríquez y su gol a Colo Colo en el Monumental: Es uno de los mejores que he hecho

El delantero de Universidad de Chile Ángelo Henríquez recordó el gol que marcó a Colo Colo en el Estadio Monumental en el Superclásico disputado en 2019, el cual reconoció que es de los más destacados de su carrera.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de CDF, Henríquez señaló que "recuerdo que ese partido entré con el ahogo típico de cuando uno juega desde la banca, pero igualmente corriendo mucho más solo por el hecho de querer ganarle a Colo Colo en el Monumental. Sentí que entré muy bien pese al resultado final", añadiendo sobre la anotación que "creo que es uno de los mejores goles que he hecho".

Además, recordó un episodio negativo un semestre antes, también ante los "albos", cuando se fue expulsado por agredir a Juan Manuel Insaurralde: "Cuando las cosas van mal, a lo mejor uno no reacciona de la mejor manera, como me pasó en ese clásico en que pasó lo que pasó".

Junto con esto, analizó su temprana partida a Manchester United, con 19 años, y sostuvo que "es difícil saber si es que no me hubiera ido tan temprano hubiera cambiado la cosa. No sé qué tanto hubiera cambiado estar seis meses o un año más en la U en relación a ir a Manchester, lo que aprendí es que debí ser más paciente, tomar las cosas con más calma, ir paso a paso, cumplir episodios, no solo en relación a irme muy rápido de la U, sino que también la paciencia que debí tener allá y aceptar que no iba a tener la misma consideración que en la U".

Finalmente, sobre la generación sub 20 que fue al Mundial de Turquía en 2013 y que él integró, expresó que "a lo mejor no hemos tenido los resultados que la generación dorada ha tenido, pero sí hemos estado muy presentes en las últimas nóminas de la selección, como Nicolás Castillo, Igor Lichnovsky, Felipe Mora y muchos más, que han estado en partidos de Clasificatorias, Copa América y amistosos. Están presentes y creo que es cosa de tiempo que ellos tomen la rienda de la selección. No creo que esté todo perdido".