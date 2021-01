Aránguiz: Estamos más mentalizados en clasificar a un torneo internacional que en la parte baja

El volante de Universidad de Chile Pablo Aránguiz afirmó que el equipo "laico" está más mentalizado en conseguir algún cupo a una copa internacional que en mirar la parte baja de la tabla ponderada y también dijo que aún no hablan sobre el Superclásico del 17 de enero, porque sería faltar el respeto a sus próximos rivales.

"Estamos conscientes que en la tabla ponderada estamos ahí, pero en la de este año estamos bien posicionados. Esperamos que este triunfo -sobre U. de Concepción- sea un golpe anímico importante para nosotros y pensar mas en la parte alta que en la parte baja", expresó este martes.

"Estamos más mentalizados en conseguir cosas importantes con el club, como clasificar a un torneo internacional, que en pensar en la parte baja", agregó.

En lo referido a su posición en la cancha, Aránguiz manifestó que "siempre he dicho que me manejo bien por todo el frente de ataque, pero tengo que adaptarme a la posición que me quiera poner el profe, él decide. En esta ocasión me dio la libertad de moverme por el frente de ataque".

"Tenemos que enfocarnos en conseguir los tres puntos mañana -miércoles-, después pensamos en Palestino y después de eso pensaremos en Colo Colo. Sería una falta de respeto pensar primero en Colo Colo antes de O'Higgins", advirtió.

Por último, dijo que se siente con capacidades de ser el conductor de la U tras el retiro de Montillo: "Esperemos que Walter se arrepienta, es un jugador importantísimo para nosotros, pero tengo la capacidad para asumir el rol de creador".

La U enfrenta a O'Higgins este miércoles desde las 19:15 horas en el Estadio Nacional.