Arias: Jamás renuncié a ningún lugar y acá menos lo haré, para mí es una bendición estar aquí

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, lamentó la igualdad de su escuadra por 1-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, aunque aseguró que su escuadra mereció más y que se encuentra fuerte en el ámbito emocional, destacando además que para él es un privilegio estar en los "azules" más allá del difícil momento.

"Yo estoy entero, he pasado situaciones realmente duras en mi vida y esto es una bendición para mí, más allá del momento deportivo y que no consigamos los triunfos, entonces estoy entero y veo a mi equipo fuerte, aún en las circunstancias. No sé si otro equipo aguantaría esta presión", comentó Arias en conferencia de prensa.

Junto con esto, el DT agregó que "que yo me vaya a entregar en una situación como esta, ni loco, jamás me tocó vivir una situación deportiva como esta, bueno la vida me puso en esta situación, y por algo me pone, seguramente esta situación necesitaba a alguien como yo".

El estratega de los universitarios se mostró tenso en todo momento y es por eso que ante la insistencia de las consultas sobre el mal momento del equipo emplazó a la prensa y criticó el arbitraje diciendo: "Yo les pregunto a ustedes si merecimos mejor suerte o no. Les preguntaría qué se pitó en el gol anulado que convertimos. ¿Fue foul de Aveldaño?".

"No sé otros hubieran demostrado en la cancha lo de hoy con todo lo que nos ha pasado y nos estamos sobreponiendo y nos estamos mejorando en este momento mal, anímicamente y futbolísticamente también, sino no crearía tantas ocasiones ante un gran equipo. Nosotros dominamos a un gran equipo", añadió.

Sobre el fantasma del descenso que ronda al equipo, el uruguayo dijo que "la U es un equipo muy grande que ha tenido momentos muy difíciles en su historia también, claro que es una mala racha, pero más allá del descenso nuestro objetivo es ganar el próximo partido, aún no ganamos y eso es lo que buscamos".

Finalmente, ante las contantes críticas de los hinchas, Arias señaló que "no leo las redes sociales, creo que es una cosa de salud mental y es una cuestión que que yo tengo que decidir por mi conciencia y no por la ciencia de alguien que hable u opine".

"El rol del hincha está bien, pero mi rol es otro. El clásico es un partido funademental, pero este también lo era, así como el anterior. Si se van a guiar por el resultado mejor ni vengas, solo pregunten como salimos", finalizó.