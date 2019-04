Arias: La UC viene con confianza, pero he visto una mejoría en mis jugadores

El entrenador de Universidad de Chile, el uruguayo Alfredo Arias, hizo la previa de lo que será el domingo el clásico ante Universidad Católica y aseguró que aunque el elenco cruzado llega con confianza, cree que sus jugadores han mejorado y pueden quedarse con la victoria.

"Es un rival que viene con sabor dulce, con confianza, estará en su cancha con toda su gente a favor, pero confío mucho en mis jugadores. He visto un avance notorio desde que llegamos y he notado una gran fuerza anímica, porque no es un momento fácil", comentó Arias en entrevista con el sitio oficial del club.

"Y en este momento difícil, yo les pido arriesgar, ir siempre al frente y ellos están haciendo eso, así es que confío en que haremos un buen partido, y ojalá ganar", añadió.

Explicó que la previa de un clásico siempre se vive de manera especial.

"Es una semana especial, sin ninguna duda. Uno a veces trata de bajarle la presión y les dice a los jugadores que es un partido que vale tres puntos, y aunque es un discurso verdadero, la idea es sacarle la presión de que es una semana especial", explicó.

"Para nosotros aún más, porque venimos buscando transitar en un camino que creemos es el correcto en busca de una idea, y detrás de eso, está la intención de ganar", agregó.

Arias aprovechó la entrevista para definir su idea de juego: "Siempre hemos buscado ser protagonistas, pero más que nada respetar la pelota, tenerla y ojalá tenerla cerca del arco rival, y rematar más veces de los que lo hace el rival, defender lejos del arco... Esos son algunos conceptos y los entrenamos diariamente para que el domingo se lleve a cabo", cerró.