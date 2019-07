Arias y empate ante Palestino: Esto es muy largo y no vamos a quedar hundidos por el resultado

Reaparecieron los temores y frustraciones para Universidad de Chile. Después de ponerse en ventaja en 3 minutos y tener un hombre más desde el minto 31' frente a Palestino, los azules acabaron con un marcador de 1-1 que los mantuvo en la parte baja de la tabla del Campeoanto Nacional.

Una vez terminado el encuentro, Alfredo Arias, entrenador de los azules, se manifestó tranquilo pese a no quedar conforme con el resultado y aseguró que queda mucho campeonato para revertir la difícil situación de la U.

"Hoy terminamos empatando cuando no debió ser así. Hay que mejorar, sabíamos que no iba a ser fácil, se viene un camino muy duro, todos estos duelos son una final y ahora hay que ir por el próximo partido y ganarlo", dijo el DT.

Sobre los cambios, el estratega explicó: "Sabíamos que al tener un hombre más el ingreso de Jimmy (Martínez) fue para ganar el control de la pelota, además de que Benegas tenía tarjeta amarilla. Yo no me cuestiono ese cambio y en el segundo tiempo tuvimos más chances de gol".

"No me voy nunca conforme, el equipo tiene siempre que mejorar. Pero si estoy tranquilo, esto es muy largo, no vamos a quedar hundidos porque no pudimos ganar, esto es una carrera de largo aliento, y el equipo debe estar firme para afrontar esta situación", complementó el uruguayo.

En relación al rendimiento de Lucas Aveldaño, que cometió el penal que terminó en el empate de los "árabes", Arias agregó: "Yo nunca hago análisis público, eso se hace en la semana y después de ver tranquilamente el partido. Los jugadores son un conjunto y los errores notorios a veces ocultan otros que no se vieron, pero eso será analizado junto al plantel".

Arias también reconoció sentirse "un poco frustrado, pese a que a priori sabíamos de que sería un partido difícil, quedar con un jugador más debió ser aprovechado de otra manera. No lo hicimos, ellos defendieron bien el empate y ahora solo queda el aprendizaje".

Finalmente, el DT se refirió a la complicada posición de los azules en la tabla: "El mensaje nuestro es jugar partido a partido y ver lo que hacemos, nisiquiera te fijas cuando los otros pierden. Cuando juegas mejor ganas, el equipo va en mejoría".