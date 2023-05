Assadi advirtió a Coquimbo: Vamos a salir a ganar los tres puntos

El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi se refirió al próximo encuentro de los azules, este miércoles ante Coquimbo Unido por la fecha 13, y también habló sobre los trabajos que realizó en la selección chilena durante la semana pasada.

"Coquimbo es un rival difícil, se hace fuerte en casa, juegan al contragolpe y vamos a salir a ganar los tres puntos y hacerlo de la mejor manera", advirtió en palabras al sitio oficial del club "laico".

El atacante del equipo estudiantil declaró que "me ha tocado jugar más este último tiempo, me he sentido bien. Lo esperé y se me ha dado de buena manera".

Sobre el microciclo de la Roja dijo que "los trabajos fueron intensos, fue una semana linda. Siempre es grato ir a la selección. Lo valoro de buena manera, siempre es importante estar ahí".

La U visita a Coquimbo Unido el miércoles 10 de mayo desde las 18:00 horas.