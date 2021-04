Aubert: Los nuevos dueños de Azul Azul deben entender que están los valores de una universidad

El presidente de Azul Azul, Cristian Aubert, afirmó que el grupo financiero Sartor, que adquirió las acciones que pertenecían a Carlos Heller y se convirtió en máximo accionista de la concesionaria, debe entender que además de administrar al club de fútbol es importante respetar los valores de la casa de estudios Universidad de Chile.

El directivo afirmó entender "que los hinchas estén interesados y preocupados en saber quién será el accionista principal de su club. Me parece una preocupación razonable, pero hay que entender que es un movimiento accionario y que depende de los dueños de la propiedad, pero que no necesariamente tiene que ver o se relaciona con el día a día de lo que vive el club".

"Dado que la U y Azul Azul, por ser la sociedad concesionaria del club de fútbol profesional, son muy públicas, las cosas se saben con bastante anticipación incluso de lo que corresponde a la legalidad y ahí se ha dado la información que había un fondo que fue formado por una empresa de asesoría financiera que se llama Sartor. He tenido a la fecha alrededor de tres conversaciones con su director ejecutivo, que ha contado un poco los planes que ellos tienen, de dónde nace el interés de ser inversionistas del club y uno entiende por qué quieren llegar", agregó Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese escenario, recordó que Azul Azul, desde sus inicios en el 2007, "siempre ha tenido la participación de accionistas o capitales que hasta que no participaron de la gestión uno podría haber tenido el mismo prejuicio, en el sentido de no saber si vienen a desarrollar el club o tratar de generar un negocio financiero".

"Pero hay que darles el crédito de que pueden venir por un proyecto, que quieran desarrollar el club y que sin duda y por todo lo que se ha dicho, se ha reforzado con fuerza, que tienen que entender que acá está el espíritu de una universidad detrás, la más grande de Chile... son una cantidad de valores que hay que respetar y un plan que cumplirse", continuó.

"Entonces, creo que siempre cuando uno está en estas primeras etapas y no conoce bien quiénes son los accionistas o los que van a participar del directorio se generan inquietudes, pero lo que me ha tocado conversar y discutir con la gente del grupo Sartor, me parece que son gente razonable, que tiene un proyecto de club súper adecuado, con claridad en que los valores de Universidad de Chile se ponen sobre todo y por delante, que tienen interés de desarrollo deportivo y la voluntad de mantener el interés por lo social", complementó Aubert.

"Creo que muchas veces en este tipo de situaciones se generan prejuicios, pero hay que dar un poco de crédito a la administración y el proyecto que se va a desarrollar, el club tiene estructura administrativa con gerentes que van a mantenerse en la administración. Tampoco es que todos van a partir de cero, porque las empresas no son así. Hay que darle un poco de tiempo, de crédito a estos nuevos inversionistas y esperar que lo hagan bien como lo han hecho otros inversionistas que han estado en Azul Azul", completó.

Además, se mostró confiado en que el entrenador Rafael Dudamel logrará un buen rendimiento en el Campeonato Nacional: "Es nuestro técnico y lo apoyamos al cien por ciento en todo lo que está haciendo", mientras que sobre los directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas señaló que su futuro no está definido.