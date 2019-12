Aveldaño lamentó la forma en que salió de la U: Hubiese preferido que me diesen las gracias

El defensa argentino Lucas Aveldaño se refirió a su desvinculación en Universidad de Chile y lamentó la forma en que se dio, al asegurar que no tuvo contacto con "nadie del club" y que fue el técnico, Hernán Caputto, quien le comunicó la decisión.

"Caputto me dijo que no seguía. No hablé con nadie del club, hubiese preferido que me agradezcan y me den la mano, pero son sus formas. Me voy tranquilo, que lo di todo. Siempre he sido profesional y me he puesto la camiseta, como un hincha más. Lo más gratificante es cuando compañeros te dicen que les da pena mi partida", contó al CDF.

Aveldaño también reveló que la renovación automática se daba si jugaba el 80 por ciento de los partidos, pero el término anticipado del campeonato no le permitió completar esa cuota. "Con un partido más, hubiese renovado", sostuvo.

"Tenía las ganas de continuar, me quedó la sensación amarga de cómo fue el torneo, sabiendo que podíamos dar un poco más y estar en un club como la U, que siempre pelea cosas, fue un año complicado y movido", agregó.

Respecto a su futuro, Aveldaño afirmó que está en condiciones de seguir en el fútbol chileno, más allá de la crisis social que vive el país.

"A pesar de todo, estuve muy tranquilo, mi familia muy cómoda, estoy abierto a la posibilidad de seguir acá", cerró.