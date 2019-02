Aveldaño y la posibilidad de un sahumerio en la U: Primero hay que creer en uno mismo

El zaguero de Universidad de Chile Lucas Aveldaño se refirió a la opción de que haya un sahumerio en el CDA para acabar con la mala racha de los azules explicando que lo primero es "creer en uno mismo".

La U ya lo hizo en 1990 y hace poco Lazio lo aplicó, no obstante, el ex jugador de Mallorca y Tenerife tiene sus reparos.

"Eso pasa en todos lados. Hay que creer en todo, pero primero hay que creer en uno mismo. Si crees en ti, es más fácil que las cosas salgan. Hay que cosas que a uno lo sorprenden, pero te insisto en que hay que creer en uno mismo", dijo a la salida del Centro Deportivo Azul el defensor.

Con más seriedad, Aveldaño dijo que cuando las cosas no salen, hay que trabajar el triple de cara al duelo del fin de semana ante Huachipato.

"Estamos bien, esperamos más que nada tener lo que hicimos en el segundo tiempo ante O'Higgins. Se hicieron cosas buenas, en un partido que no pudimos ganar por un penal que no fue. Y en momentos cuando no te salen las cosas, hay que trabajar el triple de esfuerzo, y para mí es cuestión de resultados y en base a eso, te cambia todo", comentó.

"Para mí el fútbol es psicológico y se ve reflejado en los delanteros, cuando están con o sin confianza. Ahora estamos por una mala racha y creo que es cuestión de enfocarse en cambiar este mal momento", añadió.

El elenco azul recibirá este sábado a Huachipato desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, en partido válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional.