Ayudante técnico de Pellegrino tras el triunfo ante O'Higgins: Es un inicio esperanzador

Xavier Tamarit, ayudante técnico de U. de Chile quien dirigió al equipo en la ausencia de Mauricio Pellegrino, analizó la victoria sobre O'Higgins en Rancagua y aseguró que este partido fue importante en el proceso, porque "se ha visto evolución y crecimiento" en el equipo.

"Lo que hemos conseguido hoy es muy importante para el grupo, sin la afición presente, sin tener el líder principal presente (Pellegrino), sin el delantero que hasta ahora venía jugando (Cristián Palacios), es una victoria importante para lo que puede seguir viniendo", declaró el español.

Tamarit también elogió a O'Higgins y sostuvo que el dominio de los locales fue "clave" para que la U pudiera reaccionar.

"El equipo supo sufrir, y a partir de la primera situación de ellos, el equipo cambia y en el resto del partido se ve algo distinto. Tenemos ocasiones claras, nos sacamos el dominio de encima y se ve otra cosa...se vio un equipo entero hasta el final", explicó.

Respecto a la segunda victoria consecutiva, Tamarit indicó que "es un inicio esperanzador, más allá de los resultados, por lo que se ha visto en la cancha, se ha visto evolución, un crecimiento. El crecimiento no es lineal".

"Esperemos que sea la base lo que hemos podido ver y a partir de acá crecer. Una victoria no marca el proceso, y tenemos que tener humildad para seguir mejorando", añadió.

También destacó el rol de Leandro Fernández, autor del gol del triunfo en el final.

"Leandro trabajo bien, es normal esa ansiedad hasta que hace el primer gol. Trabajó, corrió, disputó, lideró la presión, fue un partido bastante completo y estamos contentos por él, se lo ha merecido. El mérito es suyo", precisó.

Finalmente, se refirió a la lesión que sufrió Juan Pablo Gómez en el primer tiempo.

"Lo de Juan Pablo es una pena, hasta ahora, no sabemos que es lo que tiene, todavía no hemos hablado con los médicos, tuvo una molestia, y vamos a esperar lo que dicen los estudios, no vamos a apresurarnos", concluyó.