Azul Azul confirmó salida de directores y apuntó a la "modernización" y "empoderamiento de funcionarios"

Universidad de Chile, a través de un comunicado, confirmó las renuncias de dos integrantes del directorio de Azul Azul, Daniel Schapira y su hijo Eduardo, y explicó que estos cambios se producen en el marco de la "modernización" que promueve la administración del presidente Michael Clark.

"Como ya se ha explicado pública y privadamente, en reuniones de directorio anteriores, esta administración promueve un nuevo plan de organización interna, que apunta a la modernización, profesionalización y una verdadera especialización de su estructura de trabajo", indicó que club.

Por eso motivo, remarcan que este cambio "implica el empoderamiento de funcionarios y las áreas que están bajo su cargo, para tomar decisiones que únicamente buscan el beneficio de la U, donde el directorio, respetando la legalidad y el marco de sus atribuciones, participa en las grandes decisiones".

Cabe señalar que Schapira y su hijo, accionistas desde 2015, eran parte de la Comisión de Fútbol durante las últimas temporadas. No obstante, las contrataciones, desde esta temporada, pasan por la decisión del director deportivo, el ecuatoriano Luis Roggiero.

De hecho, Daniel Schapira, en diálogo con Al Aire Libre, indicó que se estaban tomando decisiones sin consultar, y como ejemplo reveló que se enteró por la prensa del retorno de Matías Rodríguez.

"En el directorio hay 11 voces, y si en definitiva se impone la contratación de Matías Rodríguez o la no contratación hay que acatar, pero por lo menos hay que someterlo a consideración. Si no se somete, se está imponiendo, y eso no lo acepto", concluyó.