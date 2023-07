Azul Azul solo busca un lateral izquierdo para el segundo semestre

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, comentó que por el momento solo buscan a un lateral izquierdo para reforzar el plantel de cara al segundo semestre, pues están contentos con el plantel actual.

"Estamos evaluando con Mauricio -Pellegrino- las opciones, la secretaría técnica ha trabajado todo el año. Lo del lateral izquierdo es una posición en que hemos apostado por los jugadores de casa, lo que les tocó a Jose -Castro- y Marcelo -Morales- han cumplido con lo esperado", explicó en conferencia de prensa.

"Se lesionó José y estamos evaluando opciones en ese puesto, en el resto de posiciones tenemos un plantel competitivo, ha sido un buen semestre, con varias variantes por posición. Estamos contentos, pero estamos viendo y evaluando", aclaró.

"Puede ser que llegue alguno, pero también que no llegue ninguno. De las opciones que estamos barajando, que no cumpla con lo futbolístico, persona y profesional que esperamos, con el presupuesto que me han planteado, existe esa posibilidad", declaró.

En ese sentido destacó que "el directorio asignó un presupuesto definido y es una variante a considerar. No vamos a traer jugadores por traer y tal vez cometer errores del pasado que por la desesperación de traer hemos tapado a jugadores de casa".

"No queremos llegar y traer lo primero que veamos. Estoy contento con todos los refuerzos que me ha tocado sellar en esta posición, todos han respondido de acuerdo a los objetivos (...) si llegamos a incorporar a alguien, va a ser muy bien pensado, esperando que el margen de error sea el mínimo posible", argumentó.

Manuel Mayo también abordó la situación del jugador Darío Osorio: "No quiere decir que queremos que jueguen un par de partidos y se vayan a la primera oferta, queremos que nos ayuden a conseguir objetivos deportivos, ojalá a ganar títulos".

"Sé que no ha jugado lo que ustedes esperan, pero con Mauricio está adquiriendo nuevas herramientas que lo hacen un jugador más completo. Me han preguntado scouts, uno conversa constantemente con clubes del extranjero, pero en este periodo al club no le ha llegado nada concreto, cuando llegue lo conversaremos con él, con Mauricio, con su agente y veremos si es el momento o no de partir".

"Estoy seguro que Darío seguirá despertando el interés que genera porque tiene condiciones atípicas para el fútbol chileno, es especial para nuestro medio y estoy seguro que va a triunfar en el extranjero ahora o más adelante. Concreto no ha llegado nada", sentenció.

"Da para largo conversar y ver cuándo será el momento de los jóvenes para partir. Si lo dejamos partir en enero, la crítica va a decir que la U solo quiere vender jugadores. Decidimos que siguiera porque no solo tiene características exportables, sino que también es importante para el equipo actual, para conseguir los objetivos", argumentó.