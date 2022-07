Bastián Tapia: No estamos en la posición de juzgar a ningún rival

El zaguero de Universidad de Chile Bastián Tapia anticipó el duelo de este fin de semana ante Deportes Antofagasta y señaló que es un elenco que intentará hacerse respetar en casa.

"Sabemos que ellos no vienen muy bien en la tabla, pero no estamos en la posición de juzgar a ningún rival, sabemos que será un partido difícil. Ellos serán locales y se van a hacer respetar, tienen buenos jugadores, nosotros igual, sabemos que será un partido súper complicado, pero estamos con buena disposición y las ganas de ir a buscar los tres puntos", dijo en conversación con las redes oficiales de la U.

Tapia también aportó en relación a la llegada del experimentado Nery Domínguez y apuntó que "nos suma bastante, tiene experiencia y la voz necesaria para aportarnos cosas en la cancha. La cosa es ir complementándonos bien, sabemos cuáles son nuestras debilidades y tenemos que afiatarnos".

Sobre su conquista ante La Calera, que valió tres puntos para los azules, dijo que "no me acuerdo mucho del gol, fue un momento de euforia. Fue mi primer gol, algo soñado y pudimos ganar los tres puntos con uno menos".

"Trato de recordarlo y me acuerdo súper poco. Me acuerdo cuando la cabeceo, miro al arco y la pelota entra y empiezo a correr, a celebrar. Como no estoy acostumbrado a ahcer goles, no sabía cómo celebrarlo, pero estoy súper feliz, agradecido de Dios y de mis compañeros", completó.

La U enfrenta a Antofagasta el próximo domingo a las 15:00 horas.