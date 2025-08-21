Boric anunció medidas del Gobierno para dar asistencia a heridos y detenidos chilenos en Avellaneda

El encuentro de la Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile no terminó en la cancha, sino fuera de ella. La violencia desatada en Avellaneda obligó a suspender el compromiso, y rápidamente el tema escaló a nivel político, con el Presidente de Chile pronunciándose en redes sociales con un tuit que encendió la discusión.

🇨🇱 ¿Qué dijo Gabriel Boric tras la suspensión?

El Mandatario utilizó X para expresar su molestia por lo ocurrido:

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

Además, aseguró que la justicia deberá determinar a los responsables, remarcando la gravedad de la situación en el torneo continental.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

🏥 ¿Qué medidas tomó el Gobierno por los hinchas chilenos afectados?

En su mensaje, el Presidente también recalcó que la prioridad es velar por la seguridad de los compatriotas que fueron agredidos y garantizar atención médica inmediata.

Agregó que se trabaja junto a la Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior para dar asistencia a los detenidos y asegurar que se respeten sus derechos fundamentales.

Parte de los desmanes. Foto: Imago

⚽ ¿Qué ocurrirá con el partido de Copa Sudamericana?

El duelo quedó bajo evaluación administrativa. Será la CONMEBOL la que defina si el encuentro se reprograma o si se imponen sanciones a los clubes involucrados. U de Chile permanece a la espera de un fallo que podría marcar su futuro en la competencia internacional.

🔗 ¿Dónde seguir el duelo de Independiente vs U de Chile?

