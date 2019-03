Buenas noticias en la U: Ubilla y Beausejour recibirán el alta

Dos buenas noticias recibirá durante la semana el técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, quien podrá contar el sábado en el duelo ante Deportes Antofagasta con el delantero Sebastián Ubilla y el defensor Jean Beausejour.

De acuerdo a lo que informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, ambos jugadores quedarán a disposición del entrenador uruguayo luego de superar sus respectivas dolencias.

Mientras Ubilla se lesionó en el partido ante Unión Española el 10 de marzo, el zurdo dejó atrás su lesión en el sector de las costillas luego de un duro golpe que sufrió ante O'Higgins el 3 de marzo.

También quedará habilitado para jugar el portero suplente Fernando de Paul, quien no fue considerado por una lesión de espalda en el duelo ante Universidad de Concepción.

En tanto, el defensor Diego Carrasco conversó con la prensa y se mostró conforme con lo que ha rendido.

"He encontrado que he andado bien, pero me costó un poco. Al comienzo en el partido ante O'Higgins estuve un poco ansioso, pero con el correr de los minutos, me he sentido mejor, aunque sé que puedo dar más", dijo el defensor proveniente de Coquimbo Unido.

"Acá todos me dan consejos y los referentes son importantes, así es que los he escuchado a todos. El grupo te hace estar bien y la idea es seguir aprendiendo de ellos", añadió.

El duelo entre Antofagasta y Universidad de Chile se jugará este sábado a las 12:00 horas en el Estadio "Calvo y Bascuñán".