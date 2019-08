Camilo Moya: Caputto me dio mucha confianza y se nota en la cancha

El novel mediocampista Camilo Moya analizó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa su buen momento en Universidad de Chile y aseguró que ha sido clave el arribo del técnico Hernán Caputto, quien lo conocía desde las selecciones menores.

"Me dio mucha confianza porque lo conocía de la selección. Me dijo que jugara como lo hacía en las inferiores y eso me dio más tranquilidad, y en el equipo se nota que hay un técnico cercano, que te da su apoyo y la confianza para hacer lo que uno quiera", dijo el joven volante.

Moya hizo también un análisis de lo realizado por el equipo ante Universidad Católica y dijo que se fueron con un sabor amargo porque siente que debieron haber ganado.

"Nos deja enojados por el nivel que mostramos, sentimos que fuimos superiores. Creíamos que nos podíamos quedar con los tres puntos. Hicimos lo que trabajamos en la semana, hacer la presión alta, atrás mis compañeros estuvieron muy bien, en el medio nos esforzamos y había mucho convencimiento de lo que teníamos que hacer", expresó.

Moya pudo haberse ido de la U a préstamo, pero la confianza de sus compañeros resultó clave para que se quedara a la espera de una oportunidad.

"Me apoyaron mucho, me decían que tenía que quedarme, porque iba a tener mi oportunidad. Y pasó por eso me quise quedar. El Rafa Caroca me decía que me quedara en el gimnasio, y por eso ahora me pilló bien preparado físicamente", contó.

En lo futbolístico, se espera que de cara al duelo ante Coquimbo Unido el próximo sábado retorne a la defensa Osvaldo González.