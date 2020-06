Camilo Moya: He recibido ofertas, pero no quiero partir de la U todavía

El joven volante de Universidad de Chile Camilo Moya reconoció que ha recibido algunas ofertas para emigrar del club "laico", pero aclaró que su deseo es mantenerse en las filas del cuadro azul.

"Estoy feliz en la U, no quiero salir todavía. Quiero hacerme un nombre en la U y después pensar en partir", dijo este lunes durante una conferencia de prensa remota.

"Mi representante me ha dicho que han llegado ofertas, pero no quiero partir de la U todavía, quiero quedarme y hacerme un nombre", agregó Moya.

Además, se refirió al interés que tiene Marcelo Díaz para sumarse a los azules y afirmó que de concretarse, "bienvenido sea", pese a que tendrían que disputar un puesto: "Si me toca, voy a aprender y sacar lo mejor de él", sostuvo.

Igualmente expresó la intención de ser convocado a la selección chilena si las Clasificatorias a Qatar 2022 se juegan solo con futbolistas locales.

"Me encantaría, todos se preparan para estar en la selección. Si me llegan a nominar, yo feliz. Me siento preparado en ese sentido, uno trabaja para poder estar en la selección y se va demostrando cuando vuelva el fútbol", completó.