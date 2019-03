Camilo Moya: Kudelka me dijo que debía aprovechar y no soltar más la titularidad

El volante de Universidad de Chile Camilo Moya tuvo el pasado sábado su debut en el Campeonato Nacional 2019 y lo hizo mostrando un gran nivel. Sobre esto, el futbolista contó a Al Aire Libre en Cooperativa que Frank Kudelka le pidió que aproveche la oportunidad para no volver a soltar la titularidad.

"Feliz por la oportunidad, era lo que yo esperaba y uno entrena para cuando le toque la oportunidad, la que hay que aprovechar. Cuando vez que no vas citado uno se bajonea, pero fue algo sorpresivo y me tomó bien preparado", nos dijo Moya.

"Me sentí súper bien, con la confianza del cuerpo técnico, con mis compañeros me sentí bien, me dejaron que fuera yo, que hiciera lo que venía mostrando en San Luis", agregó.

En esa misma línea contó lo que le dijo Frank Kudelka antes del partido: "Me dijo que fuera el equilibrio, que este partido era para que yo pudiera "romperla" y que debía aprovechar la oportunidad para no soltarla más".

"Quedé feliz con la confianza que me dieron", cerró el jugador de 21 años que fue titular en la victoria ante Huachipato. ocupando el puesto de volante central.