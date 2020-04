Camilo Moya: Mi referente es Marcelo Díaz

El mediocampista de Universidad de Chile Camilo Moya puso a Marcelo Díaz como su referente en la posición en que juega y aseguró que siendo aún juvenil, el actual seleccionador sub 17, Cristián Leiva, fue clave en su desarrollo como contención.

"Mi referente es Marcelo Díaz. Lo vi mucho cuando estuvo en la U y en la selección, y por el estilo de juego que tiene es mi referente. Uno de los entrenadores que me puso ahí fue Menenghini (en las inferiores de la U), y en las tardes, cuando entrenábamos como grupo de proyección me puso el 'Flaco' Leiva que trabajaba con Sampaoli, y él me enseñó los movimientos que él le ensañaba a Marcelo en el primer equipo, y fueron de gran ayuda", comentó Moya al programa "Dosis de Fútbol", del Canal del Fútbol.

Sobre su experiencia en la U, el joven jugador aseguró que "al principio sabía que me iba a costar ser titular. Estaba el Rafa (Caroca) que me ayudó mucho en la idea de esforzarme para cuando me llegara la oportunidad. Me mantuve mentalizado en seguir adelante y sin duda la llegada de Caputto me hizo muy bien para agarrar el ritmo que uno quiere".

Moya tuvo palabras también para su experiencia internacional con la selección sub 23 en el Preolímpico de Colombia.

"Si uno va viendo, en el grupo de nosotros, no hubo lesionados y eso da cuenta de que nos tomamos con mucha seriedad la preparación para el torneo pese a que no teníamos partidos de preparación. Creo que le jugamos de igual a igual a todos los equipos", expresó.