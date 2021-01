Camilo Moya: No pensamos en jugar un partido por quedarnos en Primera

El volante de Universidad de Chile Camilo Moya aseguró que en el plantel no tienen en mente la opción de jugar un partido para mantenerse en Primera División, opción que está patente dado que los azules marchan antepenúltimos en la tabla ponderada, pues los esfuerzos están puestos en la idea de clasificar a un torneo internacional.

"En el plantel no pensamos en jugar un partido por quedarnos o no en Primera, hay muchas cosas que van de la mano y nosotros tenemos en mente sumar de a tres, últimamente hemos sumado pero no hemos podido sumar de a tres", indicó este jueves.

"Estamos tranquilos, en el partido con Palestino jugamos bien y no nos quedamos con los tres puntos, lo mismo con Colo Colo, pero en lo psicológico estamos bien, enfocados en que hay que sumar de atres y pensamos más en clasificar a una copa que en un partido definitorio", aclaró.

Por ello, afirmó que en el cuadro "laico" necesitan mejorar la "tranquilidad" en la definición de las jugadas y sostuvo que "nos quedan finales y si ganamos nos metemos en una copa y nos olvidamos de la tabla ponderada".

"Acá no se habla ni se piensa en un partido o bajar. Lo de la tabla ponderada y clasificar a una copa van de la mano, si ganamos, en la ponderada subimos. Lo único que quiere el plantel es sumar de a tres en los partidos que vienen, pensar en la Copa Libertadores para el próximo año, no se piensa en bajar", agregó.

Luego de defender a su compañero Angelo Henríquez por los mensajes que recibió su pareja tras el Superclásico, sosteniendo que "somos seres humanos, a veces no nos salen las cosas como a todo trabajador", dijo que no se ha oído hablar acerca de posibles refuerzos o salidas del plantel y afirmó que los refrentes Jean Beausejour y Matías Rodríguez "están súper comprometidos con el equipo".

Por último, reconoció que no está en su mejor nivel, pero señaló que lo quiere recuperar.