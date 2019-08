Camilo Moya: Nos hizo bien el triunfo, se nota un equipo aliviado

De buen cometido en el duelo ante Deportes Antofagasta el pasado sábado en el Estadio Nacional, el juvenil de Universidad de Chile Camilo Moya analizó el pos partido y aseguró que la victoria por 1-0 le vino bien al equipo de cara a lo que viene.

"Nos hizo sentir bien el triunfo, se nota un equipo aliviado, buscábamos hace mucho el triunfo y se nos dieron los tres puntos y feliz por eso, y las oportunidades personales. Se me ha dado con tres técnicos, que me han ratificado y eso es porque uno trabaja para ganarse las oportunidades, y creo que me pilló bien parado el momento", aseguró el mediocampista en diálogo con la prensa en el Centro Deportivo Azul.

Sobre sus expectativas personales, Moya indicó que quiere ganarse "una camiseta de titular, jugar mucho tiempo en la U y ya después pensar en irme, quiero hacerme un nombre en la U, que me reconozcan por jugar ahí y de ahí partir a otro equipo más grande".

Respecto a eventuales refuerzos (el que más suena es el uruguayo Leonardo Fernández), Moya dijo que "bienvenido sea el que llegue".

"Siento que no bloquea a nadie porque creo que uno va entrenando y va haciendo las cosas bien y ya después de eso se van dando las oportunidades", manifestó Moya.

Respecto a lo que viene este domingo en el duelo ante Unión La Calera, Moya dijo que "es un equipo que intenta jugar mucho y tiene buen técnico".

"Están arriba en la tabla, pero el triunfo a nosotros nos vuelve más fuertes y vamos a ir por los tres puntos allá", dijo confiado.

El duelo entre azules y cementeros se jugará este domingo a las 12:30 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán".