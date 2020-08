Camilo Moya: Si pensamos en el clásico sería una falta de respeto para Palestino

El volante de Universidad de Chile Camilo Moya aclaró que en el plantel están enfocados completamente en el partido de este fin de semana ante Palestino y que tras enfrentar a los "árabes" pensarán en el Superclásico ante Colo Colo de la fecha siguiente.

"Si pensamos en el clásico sería una falta de respeto para Palestino, estamos enfocados en ellos y después estaremos preparando el clásico", afirmó este jueves en conferencia de prensa.

El futbolista sostuvo que ante los "tetracolores" el cuadro "laico se entregará al cien por ciento: "Nadie piensa en una roja o una amarilla, es jugar como sabemos y lo que pase después es estar enfocados en el clásico, así que primero es Palestino y después el Superclásico", estimó.

En relación a las lesiones del plantel estudiantil, Moya explicó que "eran muchos días sin actividad física en cancha. Hay jugadores que uno no piensa que le pueden pasar estas cosas, como -Sebastián- Galani".

Además, habló de los rivales y expresó que en la U "sabemos algunas cosas de Palestino, donde podemos ir a atacar y hacerles daño. Hay información suficiente, pero tratamos de enfocarnos en nosotros".

En última instancia, afirmó que "uno siempre trabaja para estar en la selección, el tiempo dirá cuándo me llega la oportunidad, yo lo tomo con tranquilidad y si no llega, seguiré trabajando de la misma manera para estar bien cuando me llegue -el llamado-".