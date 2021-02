Cañete: Cuando jugué en la UC era un chico que buscaba continuidad, ahora tengo experiencia

El volante Marcelo Cañete se refirió a su llegada a Universidad de Chile y la comparó con su experiencia en U. Católica, elenco en el que estuvo en 2011, y en el que no pudo consolidarse.

"Cuando jugué en la UC era un chico que buscaba continuidad. Hoy en la U es diferente, he madurado mucho, tengo más experiencia. Estoy contento de estar en U. de Chile", aseguró en Directv Sports.

Además, Cañete sostuvo que "desde julio del año pasado tengo contacto con la U. Fue un período largo, pero en todo momento mostraron interés en mí. Sé que desde Colo Colo estuvieron hablando, pero no con el interés real que mostró la U".

En otro tema, el ex Cobresal comentó sus primeras palabras con el técnico "azul": "Hablé con Rafael Dudamel y me dio total confianza. Me habló de ser un líder positivo, de trabajar para el equipo. Vine a sumar al equipo y tratar de rendir de la mejor manera".

Finalmente, señaló que "después de tanto esfuerzo me toca llegar a un club grande como la 'U' y estoy muy contento con eso. Ser el '10' de la U demanda mucho carácter y responsabilidad, haré todo lo posible para estar a la altura".