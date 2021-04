Cañete y reunión con Dudamel: No lo veo tan mal, nos podríamos haber juntado en el CDA y es lo mismo

El mediocampista de Universidad de Chile Marcelo Cañete reconoció que participó de la reunión que citó el técnico del elenco azul, Rafael Dudamel, no obstante, le restó gravedad al asunto pese a que está siendo sumariado por el Servició Regional de Salud de la Región Metropolitana.

"Sí, participé. Fue asunto de trabajo, fue breve", dijo en entrevista con La Tercera.

"Sí (hay una falta), pero bueno. Igual, no lo veo tan mal porque nos podríamos haber juntado en el CDA y es lo mismo. Por comodidad fuimos a la propiedad del entrenador. Pero fue por un asunto de trabajo. Te das cuenta de lo que pasa en los clubes grandes y hay que tener más cautela", añadió el argentino.

Cañete, ya remitiéndose al masivo contagio que ocurrió en marzo pasado en las huestes azules, aseguró que no se flexibilizaron los protocolos: "Siempre los mantuvimos. No es fácil. Uno trata de prevenir en todo momento. El tema es que no sabes en qué momento te puede agarrar. Nosotros nos cuidamos, llegamos al club media hora antes, nos cambiamos, nos vamos a entrenar y nos vamos sin ducharnos a nuestras casas. Y lo seguimos haciendo. El tema es que uno no es ajeno. Como somos un plantel, entrenamos todos juntos y en algún momento compartes roce, o algo.. Lamentablemente nos tocó y nos perjudicó", expresó.