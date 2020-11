Capitano respondió a Pinto por decir que le hicieron la "cama": Le costaba hasta ser suplente

El ex director técnico de Universidad de Chile Salvador Capitano respondió con dureza al delantero nacional Sebastián Pinto, quien reconoció que el plantel "azul" le hizo la "cama" en 2007, en un ciclo que apenas duró seis partidos.

Capitano dijo en Redgol que "no tengo nada que decir, es una noticia repetida. Mi respuesta es simple: alguien que hace una cama dentro de un grupo, a quien sea, y lo comenta después de tantos años, habla claro de lo que es esa persona".

Además, añadió que "habla una persona que le costaba ser titular y hasta le costaba ser suplente, qué le puedo decir... me preocuparía de lo que diga un Marcelo Díaz y hasta lo llamaría para conversar, pero no una persona que debe estar cargada de odio".

Finalmente siguió con su artillería y señaló que "yo no tengo nada que decir de los jugadores, no sentí la camita de nadie. Si lo dice este muchacho es para hacerse publicidad porque nadie lo conoce o porque ahora no juega al fútbol y quiere conseguir un trabajo de comentarista. Le deseo lo mejor".

Pinto había dicho en el programa Círculo Central de La Red que "no sé cómo llegó Salvador Capitano a Universidad de Chile. Ese fue un momento en que la U solita se metió en un problema. Y no sé de dónde salió ese técnico. Era complicado, no pasaba nada con él. Si no le hacíamos la cama no se iba nunca".