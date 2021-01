Caputto: Conmigo Walter seguiría jugando y no sería el fin de su carrera

El ex técnico de Universidad de Chile Hernán Caputto analizó lo ocurrido luego de su salida del elenco azul y aseguró que con él, Walter Montillo se mantendría como titular y que seguramente este no sería el final de su carrera, tal como el volante argentino anunció hace algunas semanas.

"Walter, aparte de admirarlo, lo valoro y lo quiero mucho. Es un referente, un líder. Fuimos compañeros y lamento la situación que está viviendo, porque es difícil, sobre todo cuando uno decide terminar con la carrera. Creo que su decisión es precipitada, y no comparto la forma ni la manera, es un jugador importante para el equipo. Desde ya quiero que haga buen un término de año y de su carrera, porque lo merece", dijo al programa "Golazo", del diario La Cuarta.

"Seguro que Walter estaría jugando y no sería el fin de su carrera", añadió el ex entrenador azul.

Sobre su cometido en el elenco laico, Caputto explicó lo vivido hace un año: "Lo que pasamos es parecido a lo de Colo Colo. Ahí pudimos equilibrar emocionalmente al equipo, pero sacamos resultados independiente del cómo. Este año fue diferente, porque armamos el equipo y estuvimos segundos antes de la pandemia, y quizás después no fue tan bueno, pero estábamos quintos cuando yo me fui", expresó.

Sobre lo que ha visto Rafael Dudamel, Caputto evitó polemizar: "No podría analizar algo claro. No he visto todos los partidos. No estaba en Chile. Respeto mucho a los entrenadores (...) Los números son totalmente diferentes a los que tenía yo. No sólo son importantes, sino que datos que no se mueven. La gente que se encargó de mi salida sabe cuál debía ser el cambio y no lo veo, pero siempre espero lo mejor de la U, yo formé el equipo y espero lo mejor para lo que queda", comentó.