Caputto: Debí manejar aspectos extrafutbolísticos de mejor manera y no llevarlos a la cancha

El ex entrenador de Universidad de Chile Hernán Caputto realizó una autocrítica sobre su paso por el cuadro "laico" y afirmó que lamenta que no manejó de mejor manera los aspectos extrafutbolísticos suscitados tras el cambio en la dirigencia de Azul Azul, con el ingreso de Cristián Aubert.

"Siempre con nuestro ego es muy difícil generar una autocrítica que sea más allá del cliché que tenemos para responder, pero en realidad, siento que después de un tiempo... y también lamento muchísimo el tema de no seguir, y cuando uno no sigue, probablemente la decisión sea para mejorar ciertos aspectos que hoy no veo, todo lo contrario", señaló Al Aire Libre en Cooperativa.

"Independiente de esto, creo que en el momento que uno estuvo y cuando hubo este cambio dirigencial, hay que manejar ciertos aspectos extratuftoblísticos de mejor manera con este cambio drástico dirigencial, y tratar de no llevarlo al campo, de ver cómo manejarlo para que no fuese al campo", continuó.

"Me hubiese gustado generar una mejor imagen, hubiese querido algo mejor (...) independiente de los jugadores que faltaban, lesiones y demás, eso es algo que esta vivencia me ayudará a mejorar, porque al final es donde siempre evalúas", afirmó Caputto, que luego detalló en cómo fue su paso por los azules.

"Nosotros llegamos a Universidad de Chile a salvar una situación, estos momentos uno no los piensa y había que sacar resultados, estabilizar a un equipo emocionalmente y lo hicimos, sacamos resultados, pudimos estabilizarlo emocionalmente, que es lo más difícil. Al formar un equipo pudimos continuar, hacerlo competitivo con un 45 por ciento menos de planilla que la anterior y tratamos de hacer un equipo competitivo que pudiera estar en competencias internacionales, nunca estuvimos debajo del quinto puesto", recordó.

Igualmente, reiteró que si él siguiera al frente de la U, el argentino Walter Montillo "no solo jugaría, sino que no se retiraría del fútbol y tendríamos Walter Montillo por mucho tiempo más".

Para finalizar, el ex portero recordó que para su salida del cuadro "laico" hubo un acuerdo, debido a que "no sentía el apoyo que debía tener un entrenador en momentos no tan buenos".