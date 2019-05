Carlos Campos criticó salida de Herrera y no le ve "dedos para el piano" a Arias

El ex delantero de Universidad de Chile Carlos Campos, goleador histórico de los azules, comentó el mal momento del equipo en el Campeonato Nacional justo en la previa del clásico ante Colo Colo, a disputarse este sábado desde las 12:00 horas en el Estadio Nacional.

"Me duele mucho y no me gusta mucho hablar de eso", comentó el ex ariete en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Pese a ello, Campos tuvo palabras para lo vivido por Johnny Herrera y expresó su escasa confianza en el técnico Alfredo Arias.

"Fue un gran error lo de Johnny, porque es un gran portero... Lo que me dio lástima fue verlo en el túnel, me dio pena. Con él somos amigos. No supieron manejar la situación al momento de sacar a un ídolo del club, más ahora que son pocos los ídolos del club", dijo.

"No le he visto dedos para el piano", añadió en relación al DT uruguayo.

Sobre el partido ante Colo Colo, Campos dijo que espera un triunfo porque "hay que ganar como sea".

"Es un partido muy difícil, pero es un clásico y hay que ganarlo como sea. Así son los partidos ante la UC y ante Colo Colo, hay que ganarlos como sea. Ojalá que los jugadores tengan la capacidad de hacerlo", añadió Campos, quien recordó que antes de 1960 el verdadero clásico del fútbol chileno era entre la U y la UC.

"Antes los verdaderos clásicos eran contra Universidad Católica, pero el 57 o 58 empezaron los clásicos con Colo Colo, y el 59 peleamos el campeonato, e incluso jugamos la final y la ganamos. Y ahí parte ese clásico", comentó Campos, quien tiene una particular mirada respecto a los goles marcados por Esteban Paredes, quien de anotar dos tantos, lo superará en la tabla de los goleadores históricos de los clásicos.

"Esteban Paredes marca de penal... Yo hice 197 goles, y todos de jugada, ninguno de penal... Yo digo ¿por qué no cuentan solo los de jugada?", dijo.