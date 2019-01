Carlos Heller: El estadio para la U es un compromiso y lo voy a cumplir

El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, afirmó que su gran anhelo al mando de la institución es concretar un estadio para Universidad de Chile y que tiene la intención de dejar su cargo solo una vez que ello se lleve a cabo.

Para el dirigente, en diálogo con La Tercera, la forma de manejar este club tendrá que ser más con la cabeza que con el corazón", y además dijo que "la gente no sabe la cantidad de problemas que uno sufre para manejar esta institución".

En esa línea, el empresario dijo que pierde dinero al mando de la U y señaló además que considera "irracional" su permanencia en el cargo, pese a que "si el equipo pierde, es tu culpa y te agarran a garabatos. Te hacen pebre por todos lados y además pierdo plata".

Por ello, apuntó a que sigue en el club porque "tengo un compromiso y lo voy a cumplir: un estadio para la U. No es fácil (...) Algún día lo voy a lograr y ahí, a lo mejor me voy, con el estadio construido. Y quizás con la Copa Libertadores".

"Vamos a seguir trabajando callados, porque cada vez que hablo, se me viene el mundo encima y me empiezan a corretear. Los astros los veo mucho más alineados que otras veces. No quiero ilusionar a la gente, pero espero tener pronto buenas noticias", concluyó sobre el tema.

Heller de igual forma abordó otros temas del presente azul como sostener que fue responsable del mal momento del equipo en el 2018, apuntar a que la salida de Ronald Fuentes de su cargo como gerente deportivo fue por "desgaste", reconocer que le afectó la situación de Mauricio Pinilla, con quien "a lo mejor se debió conversar", y que el piso para Frank Kudelka es avanzar, al menos, a la fase de grupos de Copa Libertadores y pelear el campeonato.