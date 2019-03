Carlos Heller: "He decidido dejar Universidad de Chile"

Tras la derrota de Universidad de Chile por 2-1 en su visita a Universidad de Concepción, el presidente de Azul Azul decidió renunciar a su cargo, asegurando que recibió amenazas de muerte y que se cansó.

"He decidido dejar Universidad de Chile a partir de ahora. Renuncio dado que la delincuencia del fútbol nuevamente ganó, tengo amenazas de muerte en mi teléfono. Las recibo hace mucho tiempo, rayados en mis lugares de trabajo", comenzó diciendo el empresario.

"Ustedes vieron el pobre espectáculo concertado de los hinchas. He dejado Universidad de Chile a partir de hoy. Dejo en libertad a la mesa directiva para que elija un nuevo presidente. Las acciones legales las veré en la semana", agregó.

Ahondando en las razones de su salida, apuntó que "aún no estoy con la cabeza fría, pero quiero lo mejor para Universidad de Chile y para mi familia y yo no voy a aceptar este tipo de amenazas. Esto le hace muy mal al fútbol chileno".

"Esto le saca un poco de presión a la U, creo que yo no he sido el culpable de lo que ha pasado, siempre he dado todo por la U y esto es una injusticia, pero como siempre los delincuentes ganan y yo dejo Universidad de Chile en este momento", sentenció.

Pese a que renuncie al cargo, Heller seguirá siendo el accionista mayoritario de Azul Azul, pues no ha anunciado la venta de sus acciones.