Carlos Heller: No me da confianza vender la U a alguien que no conozco

El máximo accionista de Azul Azul, Carlos Heller, reconoció que duda si es que finalmente vende su participación en la concesionaria de administra a Universidad de Chile, sin conocer quiénes serán los compradores.

"No voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco", dijo el empresario en una entrevista publicada este miércoles por La Tercera.

El plazo máximo para la venta, acordada con Redwood Capital, es este viernes y la compra involucra más de 28 millones de acciones, según explica el matutino.

Lo que hace dudar al ex presidente de la sociedad anónima es que los oferentes no se han presentado de forma oficial, pese a que es conocido que el empresario Michael Clark Varela es a su vez administrador del fondo Sartor Finance Group, que presentó la oferta, y socio de Redwood Capital.

"Desde ahí se armó un fondo privado denominado Azul Azul. Sartor aporta alrededor del 20 por ciento del dinero, mientras que del 80 por ciento restante, un poco más de la mitad será provisto por inversores estadounidenses y la otra parte por cinco empresarios chilenos, de los cuales cuatro son fanáticos de la U y el quinto un conocido hombre de negocios", de acuerdo a lo que informó La Tercera.